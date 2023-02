Uma mulher de 43 anos ficou ferida após sofrer queda de moto na BR-369, abaixo do trevo na saída para Bom Sucesso na manhã desta segunda-feira (20).

A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul socorreu a vítima. Segundo o agente da Defesa Civil Andrade, ela estava um pouco confusa e tinha ferimentos em face, braços e pernas. “Realizamos uma regulação com a central do SAMU e a encaminhamos ao Hospital da Providência”, disse.

A mulher é moradora de Bom Sucesso.