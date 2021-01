Mulher esfaqueia marido em Jandaia

Ocorrência atendida pela Polícia Militar às 2h15 da madrugada desta quinta-feira (21) na Rua Prof. Roberto Rezende Chaves, Centro.

Após solicitação informando que no local teria ocorrido vias de fato entre um casal e que a esposa teria esfaqueado o marido, a equipe policial foi ao local e, em contato com a autora, a mesma confirmou que havia dado um golpe de faca em seu marido, na região da mandíbula e que o mesmo já teria sido encaminhado para o PAM pelo SAMU.

Em contato com o PAM a equipe foi informada que a vítima estava em estado grave e seria encaminhada para o Hospital da Providência para atendimento médico.

A autora, de 21 anos, estava com seus dois filhos, sendo um de 3 anos e um de 20 dias, sendo acionado o Conselho Tutelar de Jandaia do Sul para assisti-los. A autora afirmou que desferiu a facada com intuito de se defender pois o mesmo estaria agressivo. Ela foi conduzida ao Cartório da Polícia Militar para confecção do BOU e posteriormente para a Delegacia da Polícia Civil.