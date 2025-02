Mulher é socorrida pela PM em estrada rural de Apucarana

Na noite de domingo (23) a equipe ROCAM foi acionada via central de operações para verificar uma situação onde uma mulher de cabelo loiro e camiseta preta estaria pedindo socorro na Estrada da Juruba em Apucarana.

No local a equipe deparou-se com uma feminina com as características repassadas, estando a mesma ao solo.

Ao ser feito a primeira abordagem, a equipe constatou que a feminina encontrava-se fria e desacordada, com alguns ferimentos leves. Foi repassado a situação ao COPOM, para que aciona-se uma viatura de emergência.

A equipe realizou o atendimento pré hospitalar inicial a vítima, colocando-lhe uma manta térmica, devido a grande possibilidade de hipotermia, e verificando os sinais vitais e reflexo ocular, foi constatado que a mesma respirava e aparentemente não possuía traumatismo craniano e nem em outras partes do corpo, que posterior foi identificada como Sra XXX, 51 anos.

A mesma informou que estava em uma festa, que ingeriu bebida alcoólica, e que teve uma discussão com seu namorado. Disse que desceu do veículo em que estavam após a discussão e que se perdeu na estrada.

Após a chegada de uma equipe do SAMU, a vitima foi encaminhada para atendimento médico hospitalar.

