Mulher é encontrada ferida e alterada às margens da BR-376 em Jandaia do Sul

Uma mulher foi encontrada ferida e bastante alterada às margens da BR-376, em Jandaia do Sul, na tarde deste domingo (27). A ocorrência foi registrada por volta das 17h36, nas proximidades da MetaFa.

A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima informar que uma mulher estaria em estado de alteração e agredindo um homem às margens da rodovia.

No local, os policiais encontraram a mulher, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, fala desconexa e ferimentos no rosto. Aos policiais, ela relatou que havia ido até a residência do ex-companheiro e que, durante a situação, teria sido agredida por duas mulheres que estavam dentro do imóvel.

Segundo o relato da mulher, o homem não teria participado das agressões. Durante o atendimento, ela afirmou repetidamente que ele seria seu marido e que teria “salvado sua vida”.

O homem, por sua vez, informou à equipe policial que está separado da mulher e que ela não aceita o fim do relacionamento. Conforme o relato dele, ela teria tentado entrar na residência contra sua vontade. Durante a situação, duas mulheres que estavam no local teriam entrado em vias de fato com ela, provocando arranhões e ferimentos em seu rosto.

O homem afirmou ainda não saber informar a identidade das duas mulheres envolvidas na confusão.

A mulher também relatou aos policiais que, durante o tumulto, perdeu um cartão bancário da Caixa Econômica Federal e um aparelho celular, mas não soube informar a marca ou outras características do telefone.

Devido aos ferimentos, ela foi encaminhada ao PAM de Jandaia do Sul para receber atendimento médico. Após o atendimento, recebeu orientações sobre os procedimentos necessários para comunicar a perda dos objetos e demais providências cabíveis.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar para conhecimento e adoção das medidas pertinentes.