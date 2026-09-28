Mega Promoção Uniformes.com

Árbitro jandaiense apita final do Campeonato Paranaense de Base Sub-8 Série Prata
Emanuel Leonardo de Oliveira participou de toda a fase decisiva da competição, que foi realizada entre os dias 24 e 26 de setembro, em...
Colisão entre dois carros termina em capotamento em Apucarana
(Foto TnOnline) Uma colisão entre dois automóveis terminou com um dos veículos capotado na manhã desta segunda-feira (28), em um cruzamento do Núcleo Habitacional...
Faleceu no Mato Grosso Florentina (Lola)
Faleceu no Mato Grosso a senhora Florentina, conhecida como Lola. O sepultamento será amanhã (29) em Jandaia do Sul em horário a confirmar.
Motociclista e passageiro ficam feridos após queda na BR-376, em Mandaguari
Um acidente envolvendo uma motocicleta mobilizou equipes de emergência na manhã desta segunda-feira (28), no km 204 da BR-376, no Contorno de Mandaguari. De acordo...
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Apucarana registra ocorrências de embriaguez ao volante, importunação sexual e violência doméstica
A Polícia Militar registrou, entre a noite de domingo (27) e a madrugada desta segunda-feira (28), quatro ocorrências distintas em Apucarana envolvendo embriaguez ao...
Mulheres são atacadas por ex em Bom Sucesso e Marumbi
Duas ocorrências envolvendo violência doméstica foram registradas pela Polícia Militar neste domingo (27), nos municípios de Bom Sucesso e Marumbi, no Vale do Ivaí. Em...
Mulher é encontrada ferida e alterada às margens da BR-376 em Jandaia do Sul
Uma mulher foi encontrada ferida e bastante alterada às margens da BR-376, em Jandaia do Sul, na tarde deste domingo (27). A ocorrência foi...