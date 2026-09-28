Mulheres são atacadas por ex em Bom Sucesso e Marumbi

Duas ocorrências envolvendo violência doméstica foram registradas pela Polícia Militar neste domingo (27), nos municípios de Bom Sucesso e Marumbi, no Vale do Ivaí.

Em Bom Sucesso, a ocorrência foi registrada pela manhã, por volta das 9h57. A Polícia Militar foi acionada após uma mulher dar entrada no Hospital Municipal da cidade com ferimentos na cabeça.

A vítima relatou aos policiais que caminhava por uma via pública quando foi abordada pelo ex-cônjuge. Segundo ela, o homem estava com um pedaço de madeira e teria desferido dois golpes contra sua região da cabeça.

De posse das características do suspeito, a equipe policial realizou patrulhamento e diligências nas proximidades de onde ele poderia estar, mas o homem não foi localizado até o encerramento do atendimento.

A vítima recebeu atendimento médico e foi orientada sobre os direitos previstos em lei e sobre as medidas protetivas que podem ser solicitadas junto à Polícia Judiciária. A ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.

Caso em Marumbi

Já em Marumbi, uma ocorrência de violência doméstica foi registrada por volta das 23h07, na Rua Joaquim Leopoldo Morelli, na região central da cidade.

De acordo com o relato da vítima, ela estava em uma festa realizada em uma vila rural quando encontrou o ex-marido. Em determinado momento, segundo ela, o homem teria lhe agredido.

As agressões provocaram hematomas na região do rosto. A vítima recebeu orientações da equipe policial sobre os procedimentos cabíveis diante da situação.

Os dois casos foram registrados pela Polícia Militar e encaminhados para as providências previstas.