Apucarana registra ocorrências de embriaguez ao volante, importunação sexual e violência doméstica

A Polícia Militar registrou, entre a noite de domingo (27) e a madrugada desta segunda-feira (28), quatro ocorrências distintas em Apucarana envolvendo embriaguez ao volante, importunação sexual e violência doméstica.

Motorista é preso por embriaguez após colisão

Por volta das 19h52 de domingo, a Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito na Rua Ouro Branco, no Centro.

No local, foi constatada uma colisão traseira envolvendo um VW Gol, conduzido por uma mulher de 24 anos, e um GM Corsa, dirigido por um homem de 45 anos. Ninguém ficou ferido.

Segundo a PM, o motorista do Corsa apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala enrolada, odor etílico e dificuldade para caminhar. Os dois condutores foram submetidos ao teste do bafômetro.

O exame da mulher apresentou resultado de 0,00 mg/l, enquanto o do homem apontou 0,40 mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Diante do resultado, o motorista recebeu voz de prisão por dirigir sob influência de álcool e foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP). O plantão de acidentes esteve no local e confeccionou o BATEU. Os dois veículos estavam regularizados e foram liberados.

Passageira relata importunação sexual dentro de ônibus

Já na madrugada desta segunda-feira, por volta da 1h23, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de importunação sexual no interior de um ônibus interestadual, na região da Rua Rio Grande do Sul, no Jardim Apucarana.

De acordo com o relato da vítima, ela havia embarcado em Arapongas com destino a Curitiba e ocupava uma das poltronas do coletivo. Durante o trajeto entre Arapongas e Apucarana, o passageiro que estava sentado ao lado teria passado a mão e acariciado sua perna esquerda sem consentimento.

A mulher reagiu verbalmente, deixou o assento e comunicou o ocorrido ao motorista. O condutor então parou o ônibus no Terminal Rodoviário de Apucarana e acionou a Polícia Militar.

Na rodoviária, a vítima apontou o passageiro como sendo o autor. Segundo a PM, ele é de nacionalidade haitiana. Devido à barreira linguística, a qualificação foi realizada com auxílio do filho do homem, por telefone.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais e o direito de representação, mas informou que não desejava formalizar a queixa naquele momento, pois precisava continuar a viagem até sua cidade de residência. Ela afirmou que posteriormente procuraria a Polícia Civil para as providências cabíveis.

Mulher relata agressões, ameaças e roubo de objetos

Poucos minutos depois, às 1h32, outra ocorrência de violência doméstica foi registrada na Rua Mário Francisco Macedo, no Loteamento Sanches dos Santos.

A Polícia Militar foi acionada após informações de que uma pessoa estaria gritando e pedindo socorro.

No local, uma mulher relatou que mantém um relacionamento com um homem que teria ido até sua residência bastante exaltado e iniciado agressões físicas. Segundo ela, o suspeito desferiu socos e chutes contra seu rosto, pernas e abdômen.

A vítima também afirmou que o homem teria levado seu aparelho celular e uma correntinha.

Ainda conforme o relato, o suspeito estaria acompanhado de uma mulher que aguardava em um Volkswagen CrossFox de cor escura. A vítima afirmou que também foi ameaçada de morte e que o homem teria feito menção de estar armado.

Uma amiga da vítima, que estava no local, também teria sido agredida antes da saída do suspeito.

A mulher inicialmente foi orientada sobre atendimento médico e, posteriormente, concordou em ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A PM realizou buscas pelo suspeito e pelo veículo, mas não conseguiu localizá-los.

O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia da Mulher para as providências de polícia judiciária.

Mulher procura UPA após relatar violência doméstica

Também na madrugada desta segunda-feira, por volta das 2h06, a Polícia Militar foi acionada para comparecer à UPA de Apucarana após uma mulher dar entrada na unidade relatando ter sido vítima de violência doméstica.

Segundo informações repassadas à equipe policial por um profissional de enfermagem, a mulher relatou que as agressões teriam sido praticadas pelo próprio cônjuge e iniciado em data anterior.

Ela apresentava traumas na região da cabeça e do nariz, lesão no lábio inferior e hematomas nos braços.

Entretanto, antes de concluir o atendimento médico, a mulher deixou a unidade de saúde sem ser percebida e não informou para onde iria.

A equipe policial realizou patrulhamento nas proximidades na tentativa de localizá-la e prestar o devido suporte, mas ela não foi encontrada até o encerramento da ocorrência.

O caso foi registrado para as providências cabíveis.