Mulher é atendida pelo SAMU após ser agredida pelo marido

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h17 de terça-feira (26) na Rua Thimóteo Pagliarini.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para prestar apoio a equipe SAMU de Jandaia do Sul, onde foram prestar atendimento a uma vítima de violência doméstica.

A equipe deslocou juntamente com a equipe do SAMU e chegando no local fez contato com a vítima, que relatou que seu convivente ao saber da presença policial se invadiu do local em uma bicicleta tomando rumo ignorado.

A vítima apresentava lesões leves no quadril, joelho direito e uma contusão na cabeça, onde segundo ela o seu convivente a agrediu com socos, chutes e empurrões e ameaçou dizendo que iria espancá-la e matá-la. Ela recebeu o atendimento médico no local e foi encaminhada para um pronto atendimento, sendo orientada pela equipe policial a procurar a polícia judiciária para formalizar a representação e solicitar também uma medida protetiva.

A mulher relatou que é moradora do estado de Santa Catarina e que a situação era recorrente, que ela possui uma medida protetiva daquele estado e que não estava com ela no momento.

Ainda segundo a PM, o autor tem histórico criminal por tráfico de drogas, roubo e uso de entorpecentes