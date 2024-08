Mulher é agredida por convivente após desentendimento em pizzaria

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 22h42 desta terça-feira (27) em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após solicitação Via Copom a equipe policial deslocou até a xxxx Pizzaria onde segundo informações repassadas pelo solicitante, uma mulher havia sido agredida por um homem em frente ao estabelecimento mencionado. No local foi abordada XXX que relatou que havia tido um desentendimento no interior da pizzaria com seu convivente, sendo que a mesma teria saído para ficar esperando

no interior de um veículo, quando ele acabou indo atrás da mesma, retirou ela do veículo e começou a agredi-la fisicamente. Que ela queixou-se de fortes dores na região do joelho e pé direito. Diante do exposto e da vontade de representação, foi dada voz de prisão ao autor, sendo o mesmo conduzido até a delegacia local para procedimentos cabíveis. A vítima foi encaminhada ao PAM para melhor avaliação médica, posteriormente até a delegacia para efetuar a representação criminal.