Jandaia do Sul realiza jantar em homenagem aos profissionais da Educação

Evento reuniu profissionais da Rede Municipal de Ensino em uma noite de confraternização, reconhecimento e valorização do trabalho na educação.

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação e Esportes, realizou, na noite desta sexta-feira (23 de outubro), um jantar em homenagem aos profissionais da Rede Municipal de Ensino. O evento aconteceu na Sociedade Rural de Jandaia do Sul e reuniu servidores da educação para uma noite especial de confraternização e reconhecimento.

A programação foi preparada para valorizar os profissionais que, diariamente, contribuem para o desenvolvimento da educação no município e para a formação das crianças. O encontro também destacou a importância do trabalho em equipe, da união e da colaboração entre os profissionais que integram a rede municipal.

Estiveram presentes a diretora do Departamento Municipal de Educação e Esportes, Claudia Rejane Hashimoto; o prefeito Ditão Pupio, acompanhado da primeira-dama, Gorete Pupio; o vice-prefeito Inei Sandro Herckert, acompanhado de sua esposa, Rosi; a presidente da Câmara Municipal, Adriana da Cruz Jaime, além de vereadores e demais convidados.

Durante a programação, as autoridades tiveram a oportunidade de se pronunciar, destacando a importância dos profissionais da educação e o trabalho desenvolvido diariamente no município.

A noite também contou com um momento de oração e agradecimento, seguido de jantar e confraternização. Os participantes também concorreram a brindes sorteados durante o evento. Para animar a noite, o cantor Maurício Paixão e banda fizeram uma apresentação musical.

O encontro foi marcado pela valorização dos profissionais que fazem parte da Rede Municipal de Ensino, reconhecendo o compromisso e a dedicação de cada um na construção de uma educação cada vez melhor para Jandaia do Sul.