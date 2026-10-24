Motorista perde o carro no centro de Jandaia do Sul

Um homem de 67 anos acionou a Polícia Militar na noite de sexta-feira (23), após acreditar que seu veículo havia sido furtado na região central de Jandaia do Sul.
A ocorrência foi registrada por volta das 18h31, na Rua Doutor Clementino Schiavon Puppi. Segundo informações da Polícia Militar, o homem relatou que seu Volkswagen Gol havia sido levado do local onde acreditava tê-lo estacionado.
De posse das características do automóvel, os policiais realizaram buscas nas imediações e localizaram o veículo estacionado a poucos metros do ponto indicado pelo solicitante.
Durante a verificação, foi constatado que o proprietário havia se confundido quanto ao local exato onde deixara o carro.
Como não foi constatada nenhuma irregularidade, o veículo foi liberado no próprio local, e o homem recebeu as orientações necessárias. Um boletim de ocorrência foi registrado para documentar o atendimento.