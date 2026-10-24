Homem é preso após invadir subestação de telefonia e furtar cabos em Jandaia do Sul

Um homem de 25 anos foi preso na noite de sexta-feira (23), após invadir uma subestação de telefonia e tentar furtar cabos e fios em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 23h10, na Rua José Maria de Paula Rodrigues, na região central do município.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após o responsável pelo monitoramento da subestação visualizar, pelas câmeras de segurança, indivíduos invadindo o local.

Ao chegar, os policiais constataram que um dos portões estava arrombado. Durante a vistoria, também encontraram outra porta danificada, que dava acesso a uma sala com um quadro de distribuição elétrica. No interior, diversos cabos e fios estavam cortados e preparados para serem transportados.

Durante as buscas, os policiais ouviram uma movimentação nas proximidades e encontraram populares contendo um dos suspeitos, identificado pelas iniciais J.O., de 25 anos. Conforme relatos de moradores, dois indivíduos teriam invadido imóveis vizinhos durante a tentativa de fuga.

Ainda segundo as informações repassadas à polícia, J.O. caiu de um toldo ao tentar descer pelo telhado e foi contido por populares. O segundo suspeito conseguiu fugir por uma residência vizinha e entrou em um Volkswagen Gol branco, seguindo em direção ignorada.

Nos fundos da subestação, em meio à vegetação, os policiais localizaram uma caixa com ferramentas que teriam sido utilizadas na ação, incluindo alicate de corte, chave de fenda, faca e uma maleta com um jogo de chaves de diferentes tipos e tamanhos.

O homem preso informou ser morador de Campo Largo (PR) e declarou que já havia prestado serviços para a empresa responsável pela subestação, conhecendo as condições do local.

Devido a dores decorrentes da queda durante a tentativa de fuga, o suspeito foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) para receber cuidados médicos. Na sequência, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências cabíveis.

A Polícia Militar realizou os procedimentos da ocorrência, e o segundo envolvido não havia sido localizado até o encerramento do atendimento policial.