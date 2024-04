Mulher de 22 anos morre atropelada em Arapongas

Na noite desta sexta-feira, dia 19 de abril, uma fatalidade ocorreu na BR-369, nas proximidades do pedágio entre Arapongas e Rolândia, no norte do Paraná. Uma mulher de 22 anos perdeu a vida após ser atropelada.

Segundo informações dos socorristas do Corpo de Bombeiros, a vítima estava em situação de rua. Testemunhas que estavam próximas ao local relataram que a mulher foi atingida por um caminhão e, em seguida, por outros veículos que transitavam pela rodovia.

As equipes do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceram ao local, mas infelizmente, quando chegaram, a vítima já havia falecido. O trânsito fluiu pela marginal da rodovia durante algumas horas devido ao ocorrido.