Mulher agride convivente e danifica veículo na Vila Rica

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 17h45 desta quinta-feira (23) na Travessa Malvina, Vila Rica.

Conforme a PM, após solicitação, a equipe policial deslocou ao local mencionado, onde o solicitante relatou que teve um desentendimento com sua convivente e que a mesma havia lhe agredido fisicamente deixando algumas escoriações em seu corpo. Posteriormente também teria quebrado um aparelho celular, danificado o capô do seu veículo VW Gol e por fim levado às chaves do veículo mencionado embora.

Diante do exposto foi confeccionado o BOU e encaminhado até a Delegacia para procedimentos cabíveis.

A vítima foi devidamente orientada.