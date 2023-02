Motorista embriagado é preso após causar acidente em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 21h52 desta sexta-feira (11).

Conforme a PM, a equipe deslocou até a Avenida Tancredo Neves em Jandaia do Sul para atendimento de um acidente de trânsito, onde, no local informou o Sr XXX que estava com seu veículo Ford Fiesta, parado no semáforo da avenida, quando o condutor do GM Clássic colidiu com seu veículo ao efetuar conversão a direita, onde transitava pela Rua José Maria de Paula Rodrigues, causando avarias na parte frontal de seu automóvel.

O condutor desembarcou do veículo em visível estado de embriaguez e confirmou ter ingerido bebida alcoólica, se apresentando cambaleante, com olhos vermelhos, odor etílico e fala alterada, que devido ao seu estado foi oferecido o teste do etilômetro, porém após várias tentativas frustradas em conseguir assoprar o aparelho devido suas condições físicas, desistiu de realizar o teste, sendo dada voz de prisão e encaminhado

a delegacia para as providências cabíveis ao fato.