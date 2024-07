Motorista diz que foi ameaçado após colisão na BR-376 em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h03 deste sábado (20).

Conforme a PM, a vítima relatou que estava se deslocando pela BR-376, onde termina o contorno de Jandaia do Sul, quando um veículo Toyota Corolla na cor preta buzinou e lampejou com os faróis do veículo para a vítima. Que logo após esse veículo colidiu contra a carro da vítima, causando danos no para-lama dianteiro direito de seu veículo e, passado algum tempo, retornou e ameaçou a vítima dizendo que ele iria tomar as providências, que a vítima iria pagar todo o prejuízo.

A vítima informou ainda que todas as ameaças foram presenciadas pelas testemunhas e que a vítima não entendeu o porquê dos atos violentos e da atitude do condutor do Toyota Corolla de jogar seu carro para cima do carro da vítima, causando prejuízo em ambos os veículos.