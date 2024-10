Motociclista vai até a sede da Polícia Militar para pedir socorro após colisão intencional

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h20 deste domingo (6).

Conforme a PM, por volta das 18h20 no interior da sede da companhia de Polícia Militar de Jandaia do Sul, o envolvido adentrou a área de pátio pelo estacionamento pedindo socorro, informou que teria sido alvo de um atentado por colisão com outro veículo, onde segundo ele estaria com a motocicleta em deslocamento e o autor, conduzindo um veículo gol de cor branca, com quatro portas, engatou marcha ré e deslocou em velocidade colidindo com a frente de sua motocicleta, após isso outro envolvido, ainda ameaçou o solicitante com um facão. Os autores se evadiram do local em seguida.

De imediato o solicitante deslocou das proximidades da rodoviária de Jandaia do Sul, local do acidente até a sede da segunda Cia pedindo socorro, informou ainda que os motivos do ocorrido são desavenças antigas com os autores, já registradas em outras ocorrências anteriores.

Foi acionado o SAMU, que repassou a ocorrência, comparecendo os atendentes da Defesa Civil de Jandaia do Sul para atender a vítima.