Motociclista tem o punho fraturado após colidir em traseira de carro próximo ao Panela de Pedra

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 18h15 desta segunda-feira (10), na BR-376, na alça de acesso à rotatória, nas proximidades do Panela de Pedra em Jandaia do Sul.
No local, um motociclista colidiu na traseira de um carro. Com o impacto e a queda, ele sofreu uma fratura no punho.
A vítima recebeu atendimento das equipes da Brigada Comunitária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Após os primeiros socorros, o motociclista foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, para avaliação e atendimento médico.
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