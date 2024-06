A equipe do SAMU de Jandaia do Sul prestou atendimento a um motociclista que sofreu uma queda na Estrada Velha para Marumbi no final da tarde desta sexta-feira (7).

O homem, de 56 anos, é funcionário dos correios de Marumbi e voltava pra casa quando ocorreu o acidente. Ele foi levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, sem gravidade.