Motociclista morre em acidente na PR-444 em Mandaguari

Na noite deste domingo (6), houve um acidente fatal na rodovia PR-444, próximo a Mandaguari. Um motociclista, conduzindo uma BMW GS1200, perdeu a vida após colidir com outros dois veículos. O acidente ocorreu por volta das 19h10, quando a vítima de 37 anos seguia no sentido de Mandaguari para Arapongas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a BMW, com placas de Maringá (PR), era ocupada apenas pelo motociclista. O impacto aconteceu quando a moto colidiu com uma caminhonete Amarok e um Volkswagen T-Cross, que trafegavam no sentido oposto da rodovia.

Infelizmente, o motociclista não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local do acidente. Seu corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. Por outro lado, os ocupantes da caminhonete e do T-Cross saíram ilesos. Os condutores dos carros submeteram-se ao teste do etilômetro, que não indicou consumo de bebidas alcoólicas.

A PR-444 permaneceu interditada até aproximadamente as 23 horas, enquanto as equipes de resgate e investigação atuavam no local.