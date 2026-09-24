Menino que morreu após ataque de pit bull será sepultado nesta sexta-feira

O corpo de Bryan Antonio Pezarini da Cunha Lima, de 7 anos, vítima de um ataque do cachorro da própria família, da raça pit bull, será sepultado nesta sexta-feira (25), às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

O que diz a Polícia Militar

No local a equipe policial se deparou com uma equipe da SAMU a qual prestaram atendimento a uma criança do sexo masculino, após atendimento foi constatado seu óbito devido a ferimentos causados por mordidas do cachorro da família raça Pitbull.

Segundo informações, populares relataram que estavam dentro de casa quando ouviram por gritos de criança e de imediato pegaram cabos de vassouras e foram em direção a casa da vítima e conseguiram derrubar o portão. Com a entrada das pessoas no quintal, utilizando de alguns objetos conseguiram afastar o cachorro da criança, na sequência o cachorro passou a avançar nas pessoas que ali estavam, que para se defender usaram objetos para conter o cão.

Compareceram no local o delegado chefe da 17 SDP Dr° Marcos, e este informou que será aberto um inquérito para apuração dos fatos. Após a perícia liberar o corpo o mesmo foi recolhido e encaminhado ao IML para as providências cabíveis.