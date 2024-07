Motociclista morre ao bater em carroça

Na noite desta terça-feira, 2 de julho, um trágico acidente ceifou a vida de um jovem de 26 anos, identificado como Luiz Fernando Santana Alves, na rodovia municipal Santo Fabris, que conecta a cidade de São João do Ivaí ao distrito de Ubaúna. A colisão ocorreu por volta das 18h20, a cerca de 200 metros da entrada da Vila Rural Emílio Paralego.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima conduzia sua motocicleta pela rodovia quando colidiu com a traseira de uma carroça que seguia no mesmo sentido. O impacto foi tão violento que o motociclista faleceu no local do acidente.

A força da batida fez com que a carroça tombasse, e o carroceiro, um homem de 73 anos, ficou ferido. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São João do Ivaí foram acionadas e prestaram atendimento ao ocupante da carroça.

As circunstâncias desse triste episódio ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PC). A Polícia Militar (PM) também esteve presente no local para auxiliar na ocorrência e controlar o trânsito. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.