Motociclista malabarista foge da Polícia mas é multado

Durante patrulhamento pela Rua Marechal Cândido Rondon, nas proximidades da Farmácia Drogamais, às 19h53 de sexta-feira (8) foi avistada uma motocicleta em sentido oposto da Viatura Policial efetuando malabarismo (equilibrando-se em apenas uma roda), gerando perigo a veículos e pessoas no local, que diante da situação foi tentado a realização de abordagem com uso de sinais luminosos e sonoros (giroflex e sirene), sendo tal ordem desobedecida pelo condutor da motocicleta, que se desviou da viatura empreendendo fuga em alta velocidade não sendo possível abordagem devido ao sentido oposto da via e fluxo de veículos, porém na tentativa da abordagem foi visualizada a placa da motocicleta sendo uma Honda/Cg125 de Jandaia do Sul.

Realizado patrulhamento, porém a motocicleta não foi localizada. Diante do fatos foram lavradas as devidas notificações de trânsito.