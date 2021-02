Motociclista fica ferido após queda em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 11h29 de segunda-feira.

Após solicitação do SAMU a equipe deslocou até o endereço supracitado onde um indivíduo teria sofrido uma queda de moto. No local a vítima estava sendo atendida pela equipe do SAMU, relatando que transitava com sua motocicleta Honda CG Titan, pela Rua Professor Wilson Roberto Veroni, quando ao efetuar uma conversão a direita sentido a Rua Francisco Egídio de Sá sofreu a queda.

Ainda segundo a PM, a motocicleta não se encontrava mais no local, sendo que o condutor e proprietário teria guardado a mesma na casa de familiares de seu patrão, próximo ao local do acidente, onde fora feito a verificação e confirmado o fato.

A motocicleta não possuía pendências e o condutor foi conduzido ao PAM para receber atendimento médico.