Motocicleta roubada no São José é recuperada na cidade de Jandaia do Sul

Conforme informações do Tenente Thiago, a solicitante informou que havia uma motocicleta em estado de abandono no interior de uma residência também abandonada, e possivelmente a motocicleta seria produto de furto.

No local informado, na Rua Agostinho Chaves, nº44, no interior de uma residência vazia, foi localizada uma motocicleta Honda/CG 125 Titan de cor vermelha placa AGW-1573 com dois capacetes de cor preta, que ao ser verificada via sistema foi constatado que se tratava de produto de roubo, que foi praticado no dia 18/12/2020 no Distrito São José.

Com apoio de uma equipe P2 da cidade de Apucarana, foi realizado monitoramento no local no intuito da localização do autor do fato, porém sem êxito.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida juntamente com os capacetes e encaminhada a Delegacia de Jandaia do Sul para as devidas providências.

Sobre o roubo

Na noite de sexta-feira (18) uma equipe da Polícia Militar foi enviada ao Distrito São José em Jandaia do Sul, para atender uma ocorrência de roubo.

Um homem de baixa estatura e camisa branca, teria adentrado ao quintal de sua residência e subtraído a motocicleta CG 125 Titan após ameaçar dar um tiro na moradora, porém a mesma não avistou arma.

O autor também furtou um capacete na cor preta.

Foi realizado patrulhamento com intuito de localizar a motocicleta, mas nada foi localizado.

Acredita-se que o ladrão seja a mesma pessoa que assaltou o Supermercado Cortês em Jandaia, já que a Polícia Militar conseguiu recuperar a Honda Biz furtada utilizada por ele e o dinheiro roubado nessa região, onde o elemento conseguiu fugir a pé na área rural.