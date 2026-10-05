Brincadeira entre alunos termina com morte de estudante de 12 anos no Paraná

Informações repassadas inicialmente ao delegado apontam que o menino teria sofrido o rompimento de um dos rins.

Um estudante de 12 anos morreu após sofrer uma grave queda durante uma brincadeira com colegas dentro de uma escola estadual em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O menino, identificado como Luigi Gabriel da Cruz Sales, estava internado em estado grave desde o dia 25 de setembro e morreu no último sábado (4).

De acordo com as informações divulgadas, o acidente aconteceu no Colégio Estadual Professor Basílio Chrum. A brincadeira envolvia três estudantes: Luigi estava sentado no chão enquanto dois colegas o levantavam puxando-o pelos braços. Durante o movimento, ele acabou caindo de frente contra o solo.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. Inicialmente, a ocorrência é tratada como um acidente, sem indícios de que os colegas tivessem a intenção de machucar o menino ou assumido o risco de provocar sua morte.

Além das circunstâncias da queda, a investigação também pretende esclarecer como foi realizado o atendimento à vítima. Segundo as informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 13h40, mas o estudante só foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) às 16h25, por uma equipe da própria escola.

Ainda conforme a investigação, o Samu teria sido acionado, mas, naquele momento, avaliou que a situação não apresentava gravidade e não encaminhou uma equipe. A polícia vai apurar se houve eventual omissão ou demora no atendimento.

Informações repassadas inicialmente ao delegado apontam que o menino teria sofrido o rompimento de um dos rins. A Polícia Civil aguarda laudos periciais e prontuários médicos para esclarecer as circunstâncias da morte e verificar se houve alguma responsabilidade no atendimento.

O sepultamento de Luigi ocorreu nesta segunda-feira (5), no Cemitério Frei Mathias de Castro.

A morte causou comoção na comunidade escolar e também no município. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná informou que acompanha o caso e presta apoio aos familiares e à comunidade escolar.