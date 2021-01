Motocicleta que estaria abandonada é apreendida em Jandaia

Conforme a Polícia Militar, às 22h30 de quarta-feira (27), o solicitante afirmou ser vigilante de bairro, e relatou ter visualizado uma motocicleta Honda/CBX Twister placa, na cor vermelha, estacionada com o guidom destravado na Avenida Paraná.

No local o solicitante não foi localizado e, ao ser consultado a placa da referida motocicleta, não constava queixa de furto ou roubo, apenas pendências administrativas, sendo constatado também que a ignição e o painel se encontrava danificada com indícios de ser um possível produto de furto, sendo possível acionar a ignição da mesma com uma chave comum.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e conduzida à 2ª Cia PM de Jandaia do Sul, sendo lavrada a devida notificação.