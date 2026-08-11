Motocicleta com escapamento irregular é apreendida durante abordagem em Bom Sucesso

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Uma motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran após uma abordagem da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (10), na Avenida Coronel Gabriel Jorge Franco, no Centro de Bom Sucesso.
De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando visualizou uma motocicleta emitindo alto ruído. Os policiais também constataram que o passageiro estava sem capacete.
Durante a abordagem, o condutor, de 32 anos, foi identificado e, após consulta ao sistema, os policiais verificaram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD). O passageiro, de 23 anos, foi identificado e estava sem o equipamento obrigatório de segurança.
Na verificação da motocicleta, uma Honda CG 150 Titan KS, foram constatados débitos de licenciamento, além de irregularidades no sistema de escapamento. Segundo a PM, o silenciador estava deficiente ou inoperante e a motocicleta também não possuía filtro de ar.
Como as irregularidades não foram regularizadas no local, a motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran. Os dois abordados foram orientados e liberados no local.
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