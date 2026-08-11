Filho é acusado de pressionar mãe por dinheiro para compra de drogas em Jandaia do Sul

Justiça suspende cassação e autoriza retorno de vereador ao cargo em Cambira
A Justiça do Paraná suspendeu temporariamente a cassação do vereador José Carlos dos Santos, conhecido como Carlinhos do Sete de Maio (PRD), de Cambira,...
Caminhoneiro é feito refém e tem carga de óleo vegetal roubada na região de...
Um caminhoneiro foi feito refém por dois homens armados durante um assalto ocorrido na manhã desta segunda-feira (10), na rodovia entre Sabáudia e Arapongas....
Motocicleta com escapamento irregular é apreendida durante abordagem em Bom Sucesso
Uma motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran após uma abordagem da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (10), na Avenida Coronel Gabriel Jorge...
Filho é acusado de pressionar mãe por dinheiro para compra de drogas em Jandaia...
Uma mulher de 65 anos procurou a Polícia Militar após um desentendimento com o filho, de 33 anos, na tarde desta segunda-feira (10), em...
Dora Nacari: 58 anos dedicados à educação
Nesta terça-feira, dia 11, a professora Dora Nacari encerra sua trajetória na educação pública estadual. A data será ainda mais especial: além de marcar...
Motociclista tem o punho fraturado após colidir em traseira de carro próximo ao Panela...
Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 18h15 desta segunda-feira (10), na BR-376, na alça de acesso à rotatória, nas proximidades do...
Investigado por crimes de importunação sexual é preso em Jandaia do Sul
A Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, cumpriu, na data de hoje, mandado de prisão preventiva...