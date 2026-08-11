Filho é acusado de pressionar mãe por dinheiro para compra de drogas em Jandaia do Sul

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Uma mulher de 65 anos procurou a Polícia Militar após um desentendimento com o filho, de 33 anos, na tarde desta segunda-feira (10), em uma residência localizada na Rua Pirapó, em Jandaia do Sul.
Segundo o relato da vítima, o homem chegou ao imóvel sob aparente efeito de substâncias entorpecentes e passou a pressioná-la insistentemente para que entregasse dinheiro, que seria utilizado para a compra de drogas.
Ainda conforme a mulher, durante o episódio não houve agressão física nem ameaças diretas. Diante da recusa em fornecer o dinheiro, o homem deixou a residência e tomou rumo ignorado.
A Polícia Militar realizou patrulhamento pelas proximidades na tentativa de localizá-lo, mas ele não foi encontrado.
A mulher recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis e sobre a possibilidade de solicitar medidas protetivas de urgência. Um boletim de ocorrência foi confeccionado para registrar o caso.
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