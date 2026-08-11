Dora Nacari: 58 anos dedicados à educação

Nesta terça-feira, dia 11, a professora Dora Nacari encerra sua trajetória na educação pública estadual. A data será ainda mais especial: além de marcar seu último dia de aula pelo Estado, também é o dia de seu aniversário.

Dora iniciou sua carreira na educação em 1968 e, desde então, dedicou 58 anos ao ensino e à formação de gerações. Ao longo dessa caminhada, exerceu diferentes funções: foi diretora de colégio estadual, supervisora do Departamento Municipal de Educação de Jandaia do Sul e diretora do Centro Social Urbano.

Como professora, lecionou em diversas escolas de Jandaia do Sul e também em Apucarana, onde passou pelo Colégio Três Reis e pelo Colégio Santos Dumont. Também atuou como alfabetizadora na Escola César Lattes, ajudando crianças a dar seus primeiros passos no aprendizado.

Formada em Pedagogia, nos últimos anos Dora esteve à frente das aulas no CEEBJA, encerrando ali uma carreira marcada pela dedicação à educação.

Depois de tantos anos, a aposentadoria chega cercada de emoção. Dora admite que se sente dolorida com a despedida, afinal, a escola e a sala de aula fizeram parte de praticamente toda a sua vida.

Mas sua história não termina com a aposentadoria. Ficam os ensinamentos, as amizades, as lembranças e, principalmente, as muitas vidas que ajudou a transformar através da educação.

E o destino reservou uma coincidência especial: Dora encerra sua carreira justamente no dia em que comemora seu aniversário.

Um ciclo termina e outro começa.

Parabéns, professora Dora Nacari, pelos 58 anos de dedicação à educação, pelo aniversário e por toda a história que deixa como legado.

A professora se aposenta. A história permanece.