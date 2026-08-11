Caminhoneiro é feito refém e tem carga de óleo vegetal roubada na região de Arapongas

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Um caminhoneiro foi feito refém por dois homens armados durante um assalto ocorrido na manhã desta segunda-feira (10), na rodovia entre Sabáudia e Arapongas. Os criminosos levaram toda a carga de óleo vegetal transportada pelo veículo.
Segundo o relato da vítima à polícia, o crime aconteceu por volta das 6h. O motorista havia parado nas proximidades do aeroporto de Arapongas para realizar um reparo no caminhão, que apresentava um vazamento de ar. Nesse momento, um carro preto se aproximou, aparentemente para oferecer ajuda.
Dois homens armados desceram do automóvel e anunciaram o assalto. O caminhoneiro teve a cabeça coberta por um capuz e permaneceu sob poder dos criminosos durante algumas horas, sendo constantemente ameaçado.
Posteriormente, a vítima foi libertada em uma propriedade rural às margens da BR-376, já no município de Marilândia do Sul. Após conseguir acionar a Polícia Militar, ele relatou o ocorrido às autoridades.
Caminhão é localizado vazio
Durante a tarde, por volta das 15h20, a Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre um caminhão abandonado em uma estrada de terra, próximo ao km 7 da PR-444, em Arapongas.
No local, os policiais encontraram a carreta com a cabine aberta e a chave na ignição. Durante a vistoria, foi constatado que os tanques estavam completamente vazios. Posteriormente, a PM confirmou que se tratava do mesmo veículo roubado durante a manhã.
O caminhão foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Arapongas. As investigações devem buscar identificar os responsáveis pelo assalto e localizar a carga de óleo vegetal roubada.
Com informações do TnOnline
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