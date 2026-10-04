Motocicleta com 9 anos de licenciamento atrasado é apreendida no centro

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Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar na noite de sábado (3), em Jandaia do Sul, após uma abordagem motivada por uma denúncia de possível embriaguez ao volante. A ocorrência foi registrada por volta das 22h06, na Rua José Maria de Paula Rodrigues, na região central da cidade, nas proximidades do estabelecimento Fiori Tintas.

Segundo a PM, a equipe foi acionada via 190 após informações de que um homem estaria conduzindo uma motocicleta possivelmente sob efeito de álcool e teria sofrido uma queda em via pública.

No local, os policiais abordaram um homem de 21 anos. Durante a busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado e, conforme o relatório, não foram constatados sinais de embriaguez.

O rapaz relatou aos policiais que conduzia uma motocicleta Suzuki 125 YES, de cor azul, quando o veículo apresentou uma falha mecânica ou elétrica, ficando imobilizado.

Durante a consulta aos sistemas, a equipe constatou que o condutor não possuía CNH ou permissão para dirigir. Também foi verificado que a motocicleta apresentava débitos de licenciamento junto ao Detran-PR acumulados desde 2017.

Diante das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran para regularização. Os autos de infração de trânsito cabíveis também foram confeccionados.

O condutor foi orientado e liberado no local, sem lesões. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar para as providências administrativas de trânsito.

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