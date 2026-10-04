Motocicleta com 9 anos de licenciamento atrasado é apreendida no centro

Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar na noite de sábado (3), em Jandaia do Sul, após uma abordagem motivada por uma denúncia de possível embriaguez ao volante. A ocorrência foi registrada por volta das 22h06, na Rua José Maria de Paula Rodrigues, na região central da cidade, nas proximidades do estabelecimento Fiori Tintas.

Segundo a PM, a equipe foi acionada via 190 após informações de que um homem estaria conduzindo uma motocicleta possivelmente sob efeito de álcool e teria sofrido uma queda em via pública.

No local, os policiais abordaram um homem de 21 anos. Durante a busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado e, conforme o relatório, não foram constatados sinais de embriaguez.

O rapaz relatou aos policiais que conduzia uma motocicleta Suzuki 125 YES, de cor azul, quando o veículo apresentou uma falha mecânica ou elétrica, ficando imobilizado.

Durante a consulta aos sistemas, a equipe constatou que o condutor não possuía CNH ou permissão para dirigir. Também foi verificado que a motocicleta apresentava débitos de licenciamento junto ao Detran-PR acumulados desde 2017.

Diante das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran para regularização. Os autos de infração de trânsito cabíveis também foram confeccionados.

O condutor foi orientado e liberado no local, sem lesões. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar para as providências administrativas de trânsito.