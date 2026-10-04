Faleceu Antonio Castanho
Comunicamos com pesar o falecimento de Antonio Castanho. O velório acontece das 8h às 16h deste domingo (4) na capela do Prever em Jandaia do...
Ciclista que morreu em Jandaia era de Maringá e tinha 39 anos
Foi identificado como Victor Hugo Martins de Oliveira, de 39 anos, o ciclista que morreu após uma carreta carregada de etanol tombar no contorno...
Ciclista morre em acidente com carreta em Jandaia
Um ciclista morreu após um acidente com uma carreta na manhã deste sábado em Jandaia do Sul. O acidente ocorreu no Contorno, próximo a...
Polícia de Apucarana investiga morte de homem que caiu de telhado
Um homem de 40 anos morreu na tarde desta sexta-feira (2), após sofrer uma queda de uma residência na Rua Rio Apucarana, no Núcleo...
Mais uma motocicleta com escapamento irregular e sem retrovisores é apreendida em Jandaia do...
Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (2), durante uma abordagem realizada na Avenida Anunciato Sonni, na região central de...
Rotam apreende 19 porções de maconha e prende suspeito de tráfico em Jandaia do...
Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (2), em Jandaia do Sul, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi...
PC prende investigado por furto em farmácia e paróquia de Marumbi
O acusado não poderia ser preso se estivesse com título eleitoral em dia A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de...
Temporais provocam danos históricos à rede elétrica do Paraná em setembro
O Paraná enfrentou um dos meses mais severos dos últimos anos em relação a eventos climáticos. Em setembro, vendavais com rajadas superiores a 100...