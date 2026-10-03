Ciclista que morreu em Jandaia era de Maringá e tinha 39 anos

Foi identificado como Victor Hugo Martins de Oliveira, de 39 anos, o ciclista que morreu após uma carreta carregada de etanol tombar no contorno de Jandaia do Sul. Segundo informações, ele era morador de Maringá.

O acidente ocorreu no fim da manhã deste sábado e mobilizou Defesa Civil e SAMU de Jandaia do Sul, além do Corpo de Bombeiros de Mandaguari, CCR Motiva e PRF.

A carreta estava carregada com 61 mil litros de etanol e pegou fogo após se soltar e tombar, provocando derramamento da carga e incêndio na vegetação.

O motorista contou que a carreta tombou quando ele tentou desviar do ciclista.