Homem faz ameaças e arremessa bicicleta após crianças o atingirem acidentalmente com bola em Jandaia do Sul

Uma ocorrência de ameaça mobilizou a Polícia Militar de Jandaia do Sul na tarde do último sábado (3). O caso foi registrado por volta das 18h26 na Rua João Maximiano, na região central do município.
De acordo com o relatório policial, uma equipe foi acionada para atender a um desentendimento em via pública. No local, os solicitantes — duas mulheres, de 40 e 32 anos, e um homem, de 40 anos — relataram que seus filhos, crianças de 7, 8 e 12 anos, estavam jogando bola na rua quando atingiram acidentalmente um ciclista que transitava pelo local. Com o impacto, o homem acabou caindo ao solo.
Mesmo após uma das mães se aproximar e garantir o ressarcimento de eventuais danos materiais provocados à bicicleta, o ciclista manteve-se exaltado. Ele arremessou a própria bike contra o chão por duas vezes e passou a proferir ameaças verbais, declarando que iria até sua residência buscar algo para se vingar dos envolvidos.
De posse do endereço do suspeito, a equipe da Polícia Militar realizou diligências até o imóvel indicado, porém o homem não foi localizado. Como os solicitantes demonstraram interesse formal em representar criminalmente contra o autor, os policiais prestaram as devidas orientações sobre os prazos e procedimentos cabíveis junto à Polícia Judiciária. O Boletim de Ocorrência foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a tomada das providências necessárias.