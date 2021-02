Motocicleta baixada no Detran é apreendida no Nova Jandaia

A Polícia Militar realizava rondas no bairro Nova Jandaia, na manhã de quarta-feira (4), quando no cruzamento das ruas José de Souza Cavalcanti com Projetada “J” foi visualizado uma motocicleta de cor azul saindo do interior de uma residência, que o seu condutor ao visualizar a viatura policial, começou a empreender fuga desrespeitando sinalizações como preferenciais (parada obrigatória), sendo possível abordagem ao final da Rua Projetada “J”.

O condutor, de 25 anos, foi submetido a revista pessoal não sendo localizado nada de ilícito, mas a motocicleta uma Honda CG 125 Titan de cor azul, ao ser vistoriada foi constatado que o chassi se encontrava suprimido e, em consulta via sistema Sesp Móvel, constatou-se que o motor condizia com a referida motocicleta, que seria baixada do Detran/SP.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da Cia PM Jandaia para as devidas providências.