Motocicleta abandonada é recolhida pela PM em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 8h56 desta quarta-feira (8) na Rua Armando da Silva em Jandaia do Sul.

Após solicitação de que uma motocicleta estava caída em via pública no referido endereço, a equipe policial constatou o fato, sendo a moto HONDA/CG 150 TITAN ESD, pertencente a XXXX, este com boletins de tráfico de drogas e furtos na cidade de Apucarana.

Como a moto estava caída em via pública colocando em risco os veículos que por ali passassem e não havia nenhum responsável pelo veículo no local, foi acionado o guincho do batalhão e removida a motocicleta para o pátio do Detran de Jandaia do sul por abandono.