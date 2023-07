Moto Club Rancheiros MC realiza curso gratuito para motociclistas em Jandaia do Sul

O Moto Clube Rancheiros MC em parceria com a Policia Militar, Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e Autoescola Jandaia realizou o curso “MANOBRAS PARA VIDA” no último sábado (15/07) na Sociedade Rural de Jandaia do Sul.

O curso de pilotagem defensiva “Manobras Para a Vida” visa dotar seus participantes de conhecimentos teóricos e práticos que possibilitem um pilotar mais seguro nos deslocamentos do dia a dia, com duas horas de curso teórico sobre pilotagem defensiva e quatro horas de atividades práticas pré-estabelecidas por voluntários treinados sem custo.

O Moto Club Rancheiros MC e um club de motociclistas cristãos fundado em 2023 na cidade de Cambira , e tem como proposito ensinar as pessoas a pilotarem com segurança, otimismo e liberdade.