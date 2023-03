Morre João Lucas, criança que estava internada após acidente com ônibus da APAE

É com muita tristeza que informamos nesta quinta-feira (23), que João Lucas, estudante da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Jandaia do Sul faleceu.

A informação já circulava na noite de ontem, mas só na manhã desta quinta-feira foi oficializada.

Ele estava no ônibus que colidiu com um trem no dia 9 de março e desde então permanecia internado em estado grave em um hospital de Sarandi.

João Lucas tinha 8 anos. Ele teve morte encefálica e o hospital aguarda uma possível doação de órgãos.