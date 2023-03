Isabel Aparecida Gimenes Figueiredo, 55 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital da Providência em Apucarana. Ela estava no ônibus da Prefeitura de Jandaia do Sul, que transportava alunos da APAE e foi colhido pelo trem nesta quinta-feira (9).

Ela deixa um esposo e uma filha.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.