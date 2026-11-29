Alvino Batista Soares, conhecido popularmente como Sombra, integrante do Programa do Ratinho, morreu aos 69 anos. A informação foi divulgada neste domingo (29) e repercutiu entre telespectadores e fãs da atração.

Sombra ficou conhecido nacionalmente por sua participação no programa comandado por Ratinho, no SBT, onde conquistou o público com seu jeito característico e presença marcante.

Alvino nasceu em 26 de abril de 1957, em Junqueirópolis, no interior de São Paulo, e iniciou sua carreira no rádio em 1979. A parceria profissional com Ratinho começou em 1993, acompanhando o apresentador em diferentes programas de rádio e televisão, incluindo passagens pela Record e pelo SBT.

No Programa do Ratinho, Sombra era responsável por trabalhos de locução, redação e edição. Sua participação ficou marcada pela maneira peculiar de aparecer na televisão: atrás de um painel iluminado, mostrando apenas sua silhueta, sem revelar o rosto ao público.

O personagem se tornou uma das marcas registradas da atração e conquistou a simpatia dos telespectadores ao longo dos anos.

A morte foi anunciada por Ratinho nas redes sociais, onde o apresentador destacou a amizade de mais de 30 anos e prestou uma homenagem ao companheiro de trabalho.

A notícia também gerou manifestações de pesar entre colegas de profissão e admiradores do radialista.

Fonte: TNOnline. Informações complementares: SBT News+2