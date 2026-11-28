Aniversariando Isadora Bezerra da Silva
Isadora Bezerra da Silva está de aniversário hoje (28). Recebe felicitações de seus pais Dulci e Nivaldo e de seus irmãos familiares.
Aos 60 anos, Sindicato de Jandaia do Sul mescla tradição e renovação
Há décadas os produtores rurais do município de Jandaia do Sul se organizam para defender os interesses do setor na região. Porém, desde 27...
Jandaia do Sul recebe espetáculo cultural “Feito no Brasil” neste sábado
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Cultura, realiza neste sábado (28), às 19h30, o espetáculo “Feito no...
Homem é preso após ameaçar e tentar agredir companheira em Jandaia do Sul
Um homem de 27 anos foi preso na madrugada deste sábado (28), após uma ocorrência de violência doméstica registrada no Jardim das Flores, em...
Motociclista de 20 anos fica ferido após fugir da polícia e colidir com carro...
Um motociclista de 20 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (27), em Jandaia do Sul....
Identificado motociclista que morreu em acidente próximo a Cooperval
Foi identificado como Lucas Severiano, morador de Bom Sucesso, o jovem que morreu em um grave acidente de trânsito registrado na tarde de quinta-feira,...
Acidente envolvendo trem e carro é registrado na manhã desta sexta em Jandaia
Um acidente envolvendo um trem e um carro foi registrado no início da manhã desta sexta-feira (27), em Jandaia do Sul. A ocorrência foi no...