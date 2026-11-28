A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Cultura, realiza neste sábado (28), às 19h30, o espetáculo “Feito no Brasil”, no Auditório Municipal, localizado na Praça do Café.

A apresentação será preparada pelos alunos e professores do Departamento de Cultura, trazendo ao palco elementos da cultura brasileira, com seus ritmos, cores, histórias e tradições.

O evento promete uma noite de valorização da cultura e dos talentos locais, proporcionando ao público um momento especial de arte e emoção.

A comunidade está convidada a prestigiar a apresentação e apoiar os alunos que se dedicaram à preparação do espetáculo.