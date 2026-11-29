A Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (28) para atender uma ocorrência de violação de domicílio na Rua Professor Zilda Cruz de Almeida, em Jandaia do Sul.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma mulher de 40 anos relatou que seu ex-companheiro estava em sua residência sem a devida autorização. Segundo ela, o homem apresentava sinais de embriaguez alcoólica.

A equipe policial foi até o endereço após solicitação via 190 e conversou com os envolvidos. A mulher informou que não tinha interesse em representar criminalmente contra o ex-companheiro, solicitando apenas que ele deixasse o imóvel.

Após receber orientações e ser advertido pelos policiais, o homem deixou a residência. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.