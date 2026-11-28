Há décadas os produtores rurais do município de Jandaia do Sul se organizam para defender os interesses do setor na região. Porém, desde 27 de junho de 1966, com a emissão da carta sindical pelo então Ministério do Trabalho e Previdência Social, a entidade passou a ser oficialmente reconhecida como Sindicato Rural de Jandaia do Sul. Ao longo deste tempo, a entidade acompanhou as transformações da agropecuária regional, que deixou de ser predominantemente cafeeira para se tornar uma das mais diversificadas da região Norte do Paraná.

“Ainda temos produtores de café, mas a região também é forte em cana-de-açúcar, olericultura, soja, milho e pecuária de leite. Essa diversificação também é uma das características do nosso sindicato”, destaca o vice-presidente do Sindicato Rural de Jandaia do Sul, Newton Kimura.

Para marcar os 60 anos, na quinta-feira (26), o Sistema FAEP entregou uma placa em homenagem à trajetória do sindicato e aos serviços prestados aos produtores rurais da região. “O Sindicato Rural de Jandaia do Sul construiu uma história de compromisso com os produtores, fortalecendo a representação e levando conhecimento, capacitação e desenvolvimento ao campo. Essa homenagem reconhece essa trajetória e inspira as próximas gerações de lideranças rurais”, afirma o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

Atualmente, o sindicato conta com 70 associados. Segundo Kimura, um dos principais avanços dos últimos anos envolve ampliar a participação de produtores que, historicamente, não se viam representados pela entidade. “Conseguimos mudar essa visão e mostrar que todos têm espaço”, afirma.

Presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, junto ao presidente do Sindicato Rural de Jandaia do Sul, Juraci Marconi

Mais do que prestar serviços como elaboração da folha de pagamento e declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), a entidade passou a concentrar esforços na difusão de informação técnica e na capacitação dos produtores. Uma das iniciativas envolve a realização de encontros técnicos conduzidos pelos próprios produtores da região. Agricultores reconhecidos compartilham experiências com os demais associados, fortalecendo a troca de informações dentro do setor.

A parceria com o Sistema FAEP também impulsiona esse trabalho. Nos últimos anos, a demanda por cursos de capacitação aumentou significativamente. “A capacitação deu uma visibilidade positiva ao sindicato. A cada ano cresce o interesse pelos treinamentos”, destaca o vice-presidente.

Outro marco recente está na criação da Comissão de Mulheres, já com 20 integrantes “Elas fazem um trabalho diferenciado, trouxeram muito dinamismo e deram uma visibilidade importante ao sindicato junto à comunidade”, diz Kimura.

Experiência e renovação

A gestão atual da entidade reúne tradição e renovação. Enquanto Newton Kimura participa do sindicato há dez anos, o presidente Juraci Marconi, de 94 anos, acumula mais de duas décadas no comando da entidade. Durante sua gestão, o sindicato ampliou a atuação para os municípios de Bom Sucesso e Marumbi, ficando ainda mais próximo da comunidade.

“Juraci é uma referência em Jandaia do Sul, tanto como empresário quanto como pioneiro da cidade. Quando assumiu a presidência, deu grande visibilidade ao sindicato, sempre com comprometimento”, destaca Kimura.

Para os próximos anos, o propósito é garantir a renovação da base de associados e aproximar os jovens da representação sindical.

“Queremos mostrar que o sindicato continua sendo fundamental para defender os interesses do campo, seja junto aos municípios, ao governo estadual, por meio do Sistema FAEP, ou à esfera federal”, conclui o vice-presidente.

Fonte Sistema Faep