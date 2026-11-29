Uma mulher foi vítima de estelionato após ser abordada por criminosos por meio de uma rede social. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na noite de sábado (28), na Rua José Pereira, região central de Bom Sucesso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que manteve contato com um indivíduo por meio da plataforma Facebook, que posteriormente se apresentou como uma criança.

Alguns dias depois, ela recebeu uma suposta intimação enviada por uma pessoa que se identificou como delegado de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Na mensagem, o indivíduo afirmava existir um processo criminal envolvendo o nome da mulher, supostamente relacionado às conversas mantidas com a criança.

A partir daí, a vítima passou a ser pressionada a realizar depósitos e transferências bancárias, sob a justificativa de que os pagamentos seriam necessários para encerrar o suposto processo criminal.

Ainda conforme o relato, os criminosos possuem diversos dados pessoais da vítima, o que aumentou sua preocupação com a possibilidade de uso indevido dessas informações.

Diante da situação, a mulher procurou as autoridades e registrou o boletim de ocorrência para formalizar o caso e permitir a adoção das providências cabíveis.