Morre aos 69 anos Alvino Batista Soares, conhecido como Sombra, do Programa do Ratinho
Alvino Batista Soares, conhecido popularmente como Sombra, integrante do Programa do Ratinho, morreu aos 69 anos. A informação foi divulgada neste domingo (29) e...
Faleceu Marcelo Irlei Biazotto
Faleceu aos 44 anos, neste domingo (29), vítima de infarto, Marcelo Irlei Biazotto. O velório acontece na Capela Mortuária Municipal de Jandaia do Sul...
Vereadora chama a atenção ao afirmar que aviões estariam provocando chuvas e tornados
Uma declaração feita pela vereadora Giselli Bianchini (PL), de Maringá, no norte do Paraná, ganhou grande repercussão nas redes sociais após a parlamentar afirmar,...
Polícia é acionada após homem entrar sem autorização na casa da ex-companheira em Jandaia...
A Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (28) para atender uma ocorrência de violação de domicílio na Rua Professor Zilda Cruz de...
Golpe no Facebook: mulher recebe falsa intimação e é induzida a fazer transferências
Uma mulher foi vítima de estelionato após ser abordada por criminosos por meio de uma rede social. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar...
Aniversariando Isadora Bezerra da Silva
Isadora Bezerra da Silva está de aniversário hoje (28). Recebe felicitações de seus pais Dulci e Nivaldo e de seus irmãos familiares.
Aos 60 anos, Sindicato de Jandaia do Sul mescla tradição e renovação
Há décadas os produtores rurais do município de Jandaia do Sul se organizam para defender os interesses do setor na região. Porém, desde 27...
Jandaia do Sul recebe espetáculo cultural “Feito no Brasil” neste sábado
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Cultura, realiza neste sábado (28), às 19h30, o espetáculo “Feito no...