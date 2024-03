Moradora de Apucarana, de 22 anos , morre após carro capotar em Sabáudia

Uma jovem de 22 anos morreu em um acidente de trânsito em Sabáudia. A vítima fatal, identificada como Vanessa da Silva dos Santos e moradora de Apucarana.

O acidente aconteceu na noite de sábado (23).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu na PR-218, quando o motorista de 27 anos, que conduzia um Ford Focus com placas de Joinville–SC, perdeu o controle do veículo ao desviar de um motociclista, saindo da pista e capotando. Vanessa faleceu no local do acidente, enquanto o condutor do veículo ficou ferido e foi levado para o Hospital Norte Paranaense (Honpar) para atendimento médico.

Além dos envolvidos mencionados, havia um terceiro passageiro de 31 anos no veículo, que felizmente não sofreu ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana realizou a remoção do corpo da vítima para os procedimentos periciais necessários.