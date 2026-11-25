A Polícia Militar foi acionada na noite de terça-feira (24), por volta das 22h50, para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego na Rua João Dias do Nascimento, na região central de Jandaia do Sul.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem acionou a equipe pelo telefone 190 e relatou que uma mulher estaria gritando em frente à sua residência, causando perturbação.

Quando os policiais chegaram ao endereço, a mulher já havia deixado o local e tomado rumo ignorado. A equipe realizou patrulhamento pelas imediações, mas não conseguiu localizá-la.

Um boletim de ocorrência foi confeccionado para registrar os fatos, e o solicitante recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis.