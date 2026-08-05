Morador de Mandaguari é preso em flagrante por furto de fios na zona rural de Cambira

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (4), acusado de furtar fios de uma propriedade localizada na Estrada da Gabiroba, na área rural de Cambira.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após o proprietário da residência perceber que o furto estava em andamento. Diante da situação, ele entrou em contato com um subtenente da Reserva Remunerada da PM, identificado pelas iniciais V.M., que se deslocou rapidamente ao local.
O policial da reserva conseguiu conter o suspeito no momento em que ele tentava fugir levando o material furtado. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar de Cambira foi acionada para dar continuidade ao atendimento da ocorrência.
No local, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, identificado pelas iniciais H.A.S.S., de 25 anos. Com ele foram apreendidos fios já arrebentados e enrolados.
A motocicleta utilizada pelo autor para ir de Mandaguari até a propriedade rural e praticar o furto, uma JTA/Suzuki 125 vermelha, ano 2009/2010, também foi apreendida durante a abordagem. No entanto, conforme orientação do plantão da Polícia Civil, o veículo não foi recolhido e acabou sendo liberado.
O suspeito foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial, onde foi apresentado à autoridade de plantão para as providências legais cabíveis.
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